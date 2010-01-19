Dunkin' Donuts возвращается в Россию Сеть кофеен Dunkin' Donuts, известная своими пончикам и другой выпечкой, возвращается в Россию. Не менее 10 точек продаж Dunkin' Donuts будут запущены в Москве уже в 2010 году.Компания «Донатс проджект» получила эксклюзивную франшизу на развитие сети Dunkin' Donuts в России и Украине. «Донатс проджект» планирует открыть не менее 50 кофеен в Москве, 10 заведений будут запущены уже в...