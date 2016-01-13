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Ситуация

«Казачья стража» будет круглосуточно охранять 36 судов Москвы

В наряде будет по одному человеку

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Ситуация

«Казачья стража» будет круглосуточно охранять 36 судов Москвы В наряде будет по одному человеку