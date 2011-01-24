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Mirax и Дерипаска откроют клуб в здании бывшего завода Новый крупный ночной клуб скоро откроется в Москве. Он разместится на территории Московского приборостроительного завода имени Казакова

Mirax и Дерипаска откроют клуб в здании бывшего завода
Новый крупный ночной клуб скоро откроется в Москве. Он разместится на территории Московского приборостроительного завода имени Казакова