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Лайфхак
Как увеличить продуктивность с помощью бумаги
The Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы
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Лайфхак
Как увеличить продуктивность с помощью бумаги
The Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы
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