Новости парков: Кинопоказы, инфоматы в «Сокольниках» и лекции по гендерным исследованиям в «Музеоне» Лекции по гендерным исследованиям в «Музеоне», инфоматы и шахматно-шашечный клуб в «Сокольниках» — The Village собрал самые важные новости из жизни московских парков.