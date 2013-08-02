Планы на выходные: 9−11 августа Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.
Планы на выходные: 9−11 августа Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.
Новости парков: Кинопоказы, инфоматы в «Сокольниках» и лекции по гендерным исследованиям в «Музеоне» Лекции по гендерным исследованиям в «Музеоне», инфоматы и шахматно-шашечный клуб в «Сокольниках» — The Village собрал самые важные новости из жизни московских парков.