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Пять праздничных коктейлей с игристым вином

Пять праздничных коктейлей с игристым виномБармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому

Пять праздничных коктейлей с игристым вином

Пять праздничных коктейлей с игристым вином
Бармен Delicatessen Елизавета Евдокимова рассказывает, как приготовить для новогодней вечеринки два сложных авторских и три простых, но интересных коктейля на замену шампанскому