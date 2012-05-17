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Идеи для города: Пешеходные флажки в Киркланде
Идеи для города: Пешеходные флажки в Киркланде The Village запускает новую рубрику о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Первая история — о безопасности пешеходов и жёлтых флажках.
Идеи для города: Пешеходные флажки в Киркланде

Идеи для города: Пешеходные флажки в Киркланде
The Village запускает новую рубрику о необычных и полезных проектах, которые придумывают в разных городах мира. Первая история — о безопасности пешеходов и жёлтых флажках.