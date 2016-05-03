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Я живу в Доме Бака на Кирочной улице (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в Доме Бака на Кирочной улице (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в Доме Бака на Кирочной улице (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга