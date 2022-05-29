Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Как посмел человек райскую птицу растерзать»: В кафе «Кислород» убили трех павлинов
29 мая 2022

«Как посмел человек райскую птицу растерзать»: В кафе «Кислород» убили трех павлинов

«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода
«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода Синоптики и врачи — о рекордно низком давлении и погодной гипоксии
«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода

«Школьный курс физики»: Грозит ли Москве нехватка кислорода
Синоптики и врачи — о рекордно низком давлении и погодной гипоксии

Содержание кислорода в Москве ниже нормы в 4 раза
Содержание кислорода в Москве ниже нормы в 4 раза Содержание кислорода в московском воздухе ниже нормы почти в четыре раза. При таких условиях развивается гипоксия мозга, ведущая к резкому снижению внимания. В первую очередь это касается людей, чья деятельность связана с безопасностью населения, 12 августа предупреждают&nbsp;"Метеоновости".
Содержание кислорода в Москве ниже нормы в 4 раза

Содержание кислорода в Москве ниже нормы в 4 раза
Содержание кислорода в московском воздухе ниже нормы почти в четыре раза. При таких условиях развивается гипоксия мозга, ведущая к резкому снижению внимания. В первую очередь это касается людей, чья деятельность связана с безопасностью населения, 12 августа предупреждают&nbsp;"Метеоновости".