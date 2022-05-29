Содержание кислорода в Москве ниже нормы в 4 раза Содержание кислорода в московском воздухе ниже нормы почти в четыре раза. При таких условиях развивается гипоксия мозга, ведущая к резкому снижению внимания. В первую очередь это касается людей, чья деятельность связана с безопасностью населения, 12 августа предупреждают "Метеоновости".