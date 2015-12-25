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Гид The Village
На воды: 8 монументальных российских санаториев
Кисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом
Гид The Village
На воды: 8 монументальных российских санаториев
Кисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом