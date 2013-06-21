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Десять сериалов о дружбе
Спецпроекты
Десять сериалов о дружбеЧто можно посмотреть, кроме «Друзей»
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Десять сериалов о дружбе
Спецпроекты

Десять сериалов о дружбе Что можно посмотреть, кроме «Друзей»

Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалы
Будущее
Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалыH&F рассказывает о профессиях будущего. Сегодня — шоураннер, автор сериала, полностью контролирующий процесс его создания.
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Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалы
Будущее

Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалы H&F рассказывает о профессиях будущего. Сегодня — шоураннер, автор сериала, полностью контролирующий процесс его создания.

14 цитат о семейном бизнесе из сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos)
Менеджмент
14 цитат о семейном бизнесе из сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos)19 июня от сердечного приступа скончался актёр Джеймс Гандольфини, H&F вспоминает его лучшую роль.
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14 цитат о семейном бизнесе из сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos)
Менеджмент

14 цитат о семейном бизнесе из сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos) 19 июня от сердечного приступа скончался актёр Джеймс Гандольфини, H&F вспоминает его лучшую роль.