Спецпроекты
Десять сериалов о дружбе Что можно посмотреть, кроме «Друзей»
Будущее
Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалыH&F рассказывает о профессиях будущего. Сегодня — шоураннер, автор сериала, полностью контролирующий процесс его создания.
Будущее
Шоураннер: Человек, который делает крутые сериалы H&F рассказывает о профессиях будущего. Сегодня — шоураннер, автор сериала, полностью контролирующий процесс его создания.
Менеджмент
14 цитат о семейном бизнесе из сериала «Клан Сопрано» (The Sopranos)19 июня от сердечного приступа скончался актёр Джеймс Гандольфини, H&F вспоминает его лучшую роль.
Менеджмент