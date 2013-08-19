Кейсы
«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услугОписание принципов одного из лучших медицинских учреждений США — книга о современном подходе к сервису. Она даёт советы, которые подойдут всем предпринимателям, работающим в сфере услуг.
Кейсы
«Легендарная клиника Мэйо»: 10 советов о создании успешной компании в сфере услуг Описание принципов одного из лучших медицинских учреждений США — книга о современном подходе к сервису. Она даёт советы, которые подойдут всем предпринимателям, работающим в сфере услуг.
Менеджмент
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывовУзнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.
Менеджмент
Дайте жалобную книгу: Пять сервисов для сбора клиентских отзывов Узнать впечатления клиентов от работы компании — важная задача, с которой нелегко справиться. H&F предлагает способы её решения.
Менеджмент
Кто всегда прав: Почему владельцы бизнеса считают, что достаточно просто улыбнутьсяЗа клиентоориентированность часто принимают простую вежливость персонала. H&F объясняет, почему нельзя приветливым голосом перекладывать проблемы компании на её клиента.
Менеджмент