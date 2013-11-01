На «Третьяковской» открылась «Вареничная № 1» Это уже шестое заведение сети в Москве
В кафе «Руккола» обновилось меню
В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось
В кафе «Руккола» обновилось меню В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось
В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик»
Новый магазин начнёт работу в Климентовском переулке
В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик» Новый магазин начнёт работу в Климентовском переулке
В Москве открываются новые пешеходные улицы
Новый прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра появился в Москве 1 ноября.