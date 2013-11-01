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На «Третьяковской» открылась «Вареничная № 1»

Это уже шестое заведение сети в Москве

На «Третьяковской» открылась «Вареничная № 1»
Это уже шестое заведение сети в Москве

В кафе «Руккола» обновилось меню

В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось

В кафе «Руккола» обновилось меню
В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось

В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик»

Новый магазин начнёт работу в Климентовском переулке

В Москве откроется второй магазин комиксов «Чук и Гик»
Новый магазин начнёт работу в Климентовском переулке

В Москве открываются новые пешеходные улицы

Новый прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра появился в Москве 1 ноября.

В Москве открываются новые пешеходные улицы
Новый прогулочный маршрут протяжённостью почти два километра появился в Москве 1 ноября.