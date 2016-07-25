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Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки