Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковкиСатурн вышел из четвертого дома, сигареты и алкоголь стоят так, что на них можно только любоваться, платные парковки дотянулись до МКАД — The Village попросил магов предсказать будущее Москвы
Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковки Сатурн вышел из четвертого дома, сигареты и алкоголь стоят так, что на них можно только любоваться, платные парковки дотянулись до МКАД — The Village попросил магов предсказать будущее Москвы
Клуб «Солянка» ограничивает вход С сегодняшнего дня клуб «Солянка» закрыт для лиц младше 21 года.