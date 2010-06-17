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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна
Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии

Соль на рану: Первый состав «Солянки» — о ее 10-летии
Бывшие сотрудники знакового клуба рассуждают об идее Москвы для всех, наследии черного диско и о том, почему «Солянка» уже не нужна

Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковки

Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковкиСатурн вышел из четвертого дома, сигареты и алкоголь стоят так, что на них можно только любоваться, платные парковки дотянулись до МКАД — The Village попросил магов предсказать будущее Москвы

Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковки

Битва экстрасенсов: Mаги и эзотерики — о будущем «Солянки», пармезана и платной парковки
Сатурн вышел из четвертого дома, сигареты и алкоголь стоят так, что на них можно только любоваться, платные парковки дотянулись до МКАД — The Village попросил магов предсказать будущее Москвы

Клуб «Солянка» ограничивает вход
Клуб «Солянка» ограничивает вход С сегодняшнего дня клуб «Солянка» закрыт для лиц младше 21 года.
Клуб «Солянка» ограничивает вход

Клуб «Солянка» ограничивает вход
С сегодняшнего дня клуб «Солянка» закрыт для лиц младше 21 года.