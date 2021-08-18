18 августа 2021
В Blanc, «Человеке и пароходе» и других кофейнях появились стаканы навынос без слоя пластика
Как «Правда кофе» стала главной по кофе навынос Филипп Лейтес — о маркетинговой чашке и о том, как научиться жарить кофе на собственных ошибках
Как «Правда кофе» стала главной по кофе навынос Филипп Лейтес — о маркетинговой чашке и о том, как научиться жарить кофе на собственных ошибках
В «Музеоне» открывается кофейня Caffe del Parco
В парке «Музеон», в одном из микродомов, 20 апреля заработает Caffe del Parco с недорогим кофе навынос и выпечкой.
Где в Москве приличный кофе на вынос? Хорошенкая мордашка Одри Хепберн на минуту прилипает к cверкающей витрине магазина «Тиффани». Девушка любуется украшениями, доставая из бумажного пакета пончик и пластиковый стаканчик с кофе, отпивает глоток и спешит куда-то дальше. Это первые кадры фильма «Завтрак у Тиффани», о милашке Холли Голайтли, которая ищет«место, где ей будет так же спокойно, как у «Тиффани», и она перестанет...