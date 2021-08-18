Где в Москве приличный кофе на вынос? Хорошенкая мордашка Одри Хепберн на минуту прилипает к cверкающей витрине магазина «Тиффани». Девушка любуется украшениями, доставая из бумажного пакета пончик и пластиковый стаканчик с кофе, отпивает глоток и спешит куда-то дальше. Это первые кадры фильма «Завтрак у Тиффани», о милашке Холли Голайтли, которая ищет«место, где ей будет так же спокойно, как у «Тиффани», и она перестанет...