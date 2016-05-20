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Когда в Москве закончатся дожди?
Когда в Москве закончатся дожди? The Village выяснил у главного специалиста Гидрометцентра России, когда в наш город вернётся хорошая погода
Когда в Москве закончатся дожди?

Когда в Москве закончатся дожди?
The Village выяснил у главного специалиста Гидрометцентра России, когда в наш город вернётся хорошая погода