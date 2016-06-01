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Ситуация
«Пишут, чтобы готовился к аду»: Художник Копейкин — о конфликте с активистом Энтео
Православный активист пожаловался в прокуратуру на работу Копейкина «Алтарь семейных ценностей». Мы поговорили с художником
Ситуация
«Пишут, чтобы готовился к аду»: Художник Копейкин — о конфликте с активистом Энтео
Православный активист пожаловался в прокуратуру на работу Копейкина «Алтарь семейных ценностей». Мы поговорили с художником