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Ситуация
«Пишут, чтобы готовился к аду»: Художник Копейкин — о конфликте с активистом Энтео
Православный активист пожаловался в прокуратуру на работу Копейкина «Алтарь семейных ценностей». Мы поговорили с художником
Ситуация
«Пишут, чтобы готовился к аду»: Художник Копейкин — о конфликте с активистом Энтео
Православный активист пожаловался в прокуратуру на работу Копейкина «Алтарь семейных ценностей». Мы поговорили с художником
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