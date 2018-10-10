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Где ты работаешь
Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале
Где ты работаешь
Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале