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Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)

Я работаю в «Невской ратуше» (Петербург)
Председатель комитета финансов Петербурга и резиденты бизнес-центра — о том, каково работать в новом деловом квартале