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Новости ресторанов

Комитет по развитию туризма объявил состав участников апрельского ресторанного фестиваля

Ряд ключевых заведений авторской кухни его пропустят, они примут участие в другом ресторанном фестивале в мае

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Новости ресторанов

Комитет по развитию туризма объявил состав участников апрельского ресторанного фестиваля Ряд ключевых заведений авторской кухни его пропустят, они примут участие в другом ресторанном фестивале в мае

Новости ресторанов

В Петербурге стартует ресторанный фестиваль

В рамках акции более 50 городских ресторанов предложат дегустационное сет-меню не дороже 1 000 рублей

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Новости ресторанов

В Петербурге стартует ресторанный фестиваль В рамках акции более 50 городских ресторанов предложат дегустационное сет-меню не дороже 1 000 рублей

Город

Власти Петербурга пообещали налоговые льготы за строительство дешёвых гостиниц

В комитете по развитию туризма льготы описали как «существенное понижение»

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Город

Власти Петербурга пообещали налоговые льготы за строительство дешёвых гостиниц В комитете по развитию туризма льготы описали как «существенное понижение»

Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»
Интервью
Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском
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Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»
Интервью

Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой» Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском

Туризм

В Петербурге появится Комитет по развитию туризма

Губернатор Георгий Полтавченко отдаст развитие туризма отдельному комитету начиная с 2013 года. Юридические службы Смольного сейчас готовят соответствующее постановление.

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Туризм

В Петербурге появится Комитет по развитию туризма Губернатор Георгий Полтавченко отдаст развитие туризма отдельному комитету начиная с 2013 года. Юридические службы Смольного сейчас готовят соответствующее постановление.