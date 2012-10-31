Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой» Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском