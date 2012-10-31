Новости ресторанов
Комитет по развитию туризма объявил состав участников апрельского ресторанного фестиваля
Ряд ключевых заведений авторской кухни его пропустят, они примут участие в другом ресторанном фестивале в мае
Новости ресторанов
Комитет по развитию туризма объявил состав участников апрельского ресторанного фестиваля Ряд ключевых заведений авторской кухни его пропустят, они примут участие в другом ресторанном фестивале в мае
Новости ресторанов
В Петербурге стартует ресторанный фестиваль
В рамках акции более 50 городских ресторанов предложат дегустационное сет-меню не дороже 1 000 рублей
Новости ресторанов
В Петербурге стартует ресторанный фестиваль В рамках акции более 50 городских ресторанов предложат дегустационное сет-меню не дороже 1 000 рублей
Город
Власти Петербурга пообещали налоговые льготы за строительство дешёвых гостиниц
В комитете по развитию туризма льготы описали как «существенное понижение»
Город
Власти Петербурга пообещали налоговые льготы за строительство дешёвых гостиниц В комитете по развитию туризма льготы описали как «существенное понижение»
Интервью
Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой»Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском
Интервью
Глава Комитета по туризму: «Москвичи обязаны ехать в Петербург за эстетикой» Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто — о том, кто лучше, Полтавченко или Борис Джонсон, почему пешеходный Невский — плохо, а также о езде на велосипеде и Монмартре на Васильевском
Туризм
В Петербурге появится Комитет по развитию туризма
Губернатор Георгий Полтавченко отдаст развитие туризма отдельному комитету начиная с 2013 года. Юридические службы Смольного сейчас готовят соответствующее постановление.
Туризм