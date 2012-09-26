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Новое место: «Счастье»
Новое место
Новое место: «Счастье»Кафе, кондитерская и бар на Исаакиевской площади с панорамными окнами, устричной витриной и фингер-меню.
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Новое место: «Счастье»
Новое место

Новое место: «Счастье» Кафе, кондитерская и бар на Исаакиевской площади с панорамными окнами, устричной витриной и фингер-меню.