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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы