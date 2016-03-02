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«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
Люди в городе

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

Люди в городе

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы