Новости
Школа нового кино объявила набор в анимационную мастерскую
Преподавателями будут Константин Бронзит и Миша Сафронов
Новости
Школа нового кино объявила набор в анимационную мастерскую Преподавателями будут Константин Бронзит и Миша Сафронов
Выходные в городе
Компания «Объединённые русские киностудии» проведет в Петербурге фестиваль «КиноВесна»
На нём также прочитают лекции о моде и кино
Выходные в городе
Компания «Объединённые русские киностудии» проведет в Петербурге фестиваль «КиноВесна» На нём также прочитают лекции о моде и кино
Weekend
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Среди них — анимационная короткометражная работа российского режиссёра
Weekend