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Новости

Школа нового кино объявила набор в анимационную мастерскую

Преподавателями будут Константин Бронзит и Миша Сафронов

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Новости

Школа нового кино объявила набор в анимационную мастерскую Преподавателями будут Константин Бронзит и Миша Сафронов

Выходные в городе

Компания «Объединённые русские киностудии» проведет в Петербурге фестиваль «КиноВесна»

На нём также прочитают лекции о моде и кино

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Выходные в городе

Компания «Объединённые русские киностудии» проведет в Петербурге фестиваль «КиноВесна» На нём также прочитают лекции о моде и кино

Weekend

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Среди них — анимационная короткометражная работа российского режиссёра

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Weekend

Объявлены номинанты на премию «Оскар» Среди них — анимационная короткометражная работа российского режиссёра