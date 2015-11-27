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«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в СирииЖурналист-международник рассказал The Village, зачем Турция сбила российский самолёт и когда Россия помирится с Западом

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии

«Неконтролируемая эскалация конфликта»: Константин Эггерт — о сбитом Су-24 и войне в Сирии
Журналист-международник рассказал The Village, зачем Турция сбила российский самолёт и когда Россия помирится с Западом