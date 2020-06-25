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«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув
«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил

«Танки в церкви — это новаторство»: Кто выкладывал мозаики храма Вооруженных сил
Взрывающийся танк, защитная мана Богоматери и африканский грув