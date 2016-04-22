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Весной и летом в Петербурге снова пройдут концерты на крышах

Первые состоятся в начале мая

Весной и летом в Петербурге снова пройдут концерты на крышах
Первые состоятся в начале мая