Рестораны
Второй винный бар Prowine's откроют на Кораблестроителей
Второй винный бар Prowine's откроется на улице Кораблестроителей на следующей неделе. Еда и вина будут такими же, как и на Рубинштейна.
Рестораны
Второй винный бар Prowine's откроют на Кораблестроителей Второй винный бар Prowine's откроется на улице Кораблестроителей на следующей неделе. Еда и вина будут такими же, как и на Рубинштейна.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Прорыв труб на «Приморской»Из-за холодов в городе одна за одной происходят аварии. Одна из самых больших за сегодня — прорыв труб на «Приморской». The Village побывал на месте событий.
Фоторепортаж