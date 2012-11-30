вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Рестораны

Второй винный бар Prowine's откроют на Кораблестроителей

Второй винный бар Prowine's откроется на улице Кораблестроителей на следующей неделе. Еда и вина будут такими же, как и на Рубинштейна.

0
Рестораны

Второй винный бар Prowine's откроют на Кораблестроителей Второй винный бар Prowine's откроется на улице Кораблестроителей на следующей неделе. Еда и вина будут такими же, как и на Рубинштейна.

Фоторепортаж
Фоторепортаж: Прорыв труб на «Приморской»Из-за холодов в городе одна за одной происходят аварии. Одна из самых больших за сегодня — прорыв труб на «Приморской». The Village побывал на месте событий.
3
Фоторепортаж

Фоторепортаж: Прорыв труб на «Приморской» Из-за холодов в городе одна за одной происходят аварии. Одна из самых больших за сегодня — прорыв труб на «Приморской». The Village побывал на месте событий.