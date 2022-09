Rock on board Вам что-нибудь говорит название Reeperbahn? А The Beatles? Так-то лучше. На самом деле, эти понятия неразделимы и взаимосвязаны. Где Reeperbahn – там и The Beatles, где The Beatles – там и рок-н-ролл, где рок-н-ролл – там и Reeperbahn.