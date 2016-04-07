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Транспорт

В метро запустят «Космический поезд»

Как именно будет выглядеть поезд, пока не сообщается

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Транспорт

В метро запустят «Космический поезд» Как именно будет выглядеть поезд, пока не сообщается