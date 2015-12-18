Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

За какой едой ехать в Коньково прямо сейчас

За какой едой ехать в Коньково прямо сейчасДагестанские чуду, немецкие колбаски, венгерские калачи, узбекский плов и кипрские пирожки: The Village — о том, что можно съесть на фуд-корте в Конькове прямо сейчас

За какой едой ехать в Коньково прямо сейчас

За какой едой ехать в Коньково прямо сейчас
Дагестанские чуду, немецкие колбаски, венгерские калачи, узбекский плов и кипрские пирожки: The Village — о том, что можно съесть на фуд-корте в Конькове прямо сейчас

На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт

На фуд-корте представлены проекты «Дагестанская лавка», RibsBurger, Plovbox.ru и другие

На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт