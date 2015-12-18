За какой едой ехать в Коньково прямо сейчасДагестанские чуду, немецкие колбаски, венгерские калачи, узбекский плов и кипрские пирожки: The Village — о том, что можно съесть на фуд-корте в Конькове прямо сейчас
За какой едой ехать в Коньково прямо сейчас Дагестанские чуду, немецкие колбаски, венгерские калачи, узбекский плов и кипрские пирожки: The Village — о том, что можно съесть на фуд-корте в Конькове прямо сейчас
На рынке «Экомаркет» открывается фуд-корт
На фуд-корте представлены проекты «Дагестанская лавка», RibsBurger, Plovbox.ru и другие