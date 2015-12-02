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Новое в Москве
16 открытий ноября
Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
Новое в Москве
16 открытий ноября
Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы