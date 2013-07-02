Краш-тест: Захватит ли Choister рынок аренды и продажи недвижимости? В новой рубрике «Краш-тест» мы проверяем на прочность новые проекты, задавая их основателям самые неудобные вопросы. В первом выпуске — сервис по поиску квартир Choister.ru и Ольга Бруковская.