Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным И какими последствиями для здоровья грозят грязный коврик, мебель из ДСП и открытые окна
Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным И какими последствиями для здоровья грозят грязный коврик, мебель из ДСП и открытые окна
Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия) В Индии существует самый яркий и красочный праздник весны — праздник Холи (Holi). Во всем мире праздник больше известен как Фестиваль Красок. Он связан с верованиями индусов и поклонению божествам.