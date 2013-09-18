Какие кресла для отдыха можно купить на 14 миллионов рублей The Village, вдохновившись госзакупками Мосгортранса, выбрал самые дорогие дизайнерские кресла для релаксации
Какие кресла для отдыха можно купить на 14 миллионов рублей The Village, вдохновившись госзакупками Мосгортранса, выбрал самые дорогие дизайнерские кресла для релаксации
Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ Кофейный сервиз дизайнера пачки Lucky Strike, легендарная ткань с принтом, созданным в 1950-е, и велосипед, который украсит интерьер лучше картины
Выбор Артёма Дежурко, преподавателя факультета дизайна ВШЭ Кофейный сервиз дизайнера пачки Lucky Strike, легендарная ткань с принтом, созданным в 1950-е, и велосипед, который украсит интерьер лучше картины
Своими руками: Обновить обивку старого кресла The Village начинает новую рубрику о переделке и создании предметов интерьера своими руками.