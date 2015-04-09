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Детский крестный ход у Исаакиевского собора

Мероприятие прошло утром 9 апреля

Детский крестный ход у Исаакиевского собора
Мероприятие прошло утром 9 апреля

Крестный ход у Исаакиевского собора

Акция прошла в Петербурге 19 февраля

Крестный ход у Исаакиевского собора
Акция прошла в Петербурге 19 февраля

Участок Ильинки закроют для машин 2 августа

В этот день в столице пройдёт крестный ход от Храма пророка Божия Илии до Красной площади

Участок Ильинки закроют для машин 2 августа
В этот день в столице пройдёт крестный ход от Храма пророка Божия Илии до Красной площади

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий

Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий
Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы