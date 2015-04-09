Детский крестный ход у Исаакиевского собора Мероприятие прошло утром 9 апреля
Крестный ход у Исаакиевского собора Акция прошла в Петербурге 19 февраля
Участок Ильинки закроют для машин 2 августа
В этот день в столице пройдёт крестный ход от Храма пророка Божия Илии до Красной площади
Участок Ильинки закроют для машин 2 августа В этот день в столице пройдёт крестный ход от Храма пророка Божия Илии до Красной площади
В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий
Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы