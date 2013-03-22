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Цифровой криминалист
Будущее
Цифровой криминалистПервым в истории криминалистом был выдуманный Шерлок Холмс, его современные коллеги больше времени проводят за компьютером, чем с химическими реагентами.
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Цифровой криминалист
Будущее

Цифровой криминалист Первым в истории криминалистом был выдуманный Шерлок Холмс, его современные коллеги больше времени проводят за компьютером, чем с химическими реагентами.