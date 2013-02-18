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Крис Стивенс «Миллионеры из AppStore»
Кейсы
Крис Стивенс «Миллионеры из AppStore»H&F прочитал книгу Криса Стивенса и узнал о нелёгкой судьбе разработчиков всемирно известной игры для смартфонов Angry Birds.
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Крис Стивенс «Миллионеры из AppStore»
Кейсы

Крис Стивенс «Миллионеры из AppStore» H&F прочитал книгу Криса Стивенса и узнал о нелёгкой судьбе разработчиков всемирно известной игры для смартфонов Angry Birds.