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Ресторан и бар Saxon + Parole
Ресторан и бар Saxon + Parole На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.
Ресторан и бар Saxon + Parole

Ресторан и бар Saxon + Parole
На Патриарших открылся ресторан и бар Saxon + Parole, действительно практически близнец своего тёзки на Манхэттене.