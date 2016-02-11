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«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис The Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска
«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис

«Бурного расцвета и не было»: Как жители регионов переживают кризис
The Village узнал, как экономические трудности отразились на жизни рабочего АвтоВАЗа, учительницы из Ростовской области и кассира из Брянска