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«Как я неделю ходил в платьях»
Эксперимент

«Как я неделю ходил в платьях»Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья

Эксперимент

«Как я неделю ходил в платьях» Пикчер The Village объявил неделю борьбы с гендерными стереотипами и, несмотря на холод и эрекцию, носил только платья