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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота

По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике

Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота

МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй

МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

В России начали проверку всех лоукостеров

Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону

В России начали проверку всех лоукостеров

Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

Предполагается, что пилоты не смогли справиться с замёрзшим рулём высоты

Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону