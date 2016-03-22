Ситуация
Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота
По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике
Ситуация
Крушение Boeing 737 под Ростовом-на-Дону могло произойти по замыслу пилота По данным расследования, он сам привёл стабилизатор в режим пике
Ситуация
МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй
Ситуация
МАК назвал причину крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону Пилоты не смогли адекватно отреагировать на энергичное снижение лайнера в сложных метеоусловиях, из-за чего он столкнулся с землёй
Ситуация
В России начали проверку всех лоукостеров
Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону
Ситуация
В России начали проверку всех лоукостеров Усиление контроля связано с крушением самолёта в Ростове-на-Дону
Ситуация
Названа новая версия крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Предполагается, что пилоты не смогли справиться с замёрзшим рулём высоты
Ситуация