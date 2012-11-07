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Внешний вид: Ксения Тишкевич, бизнес-аналитик
Внешний вид
Внешний вид: Ксения Тишкевич, бизнес-аналитикКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид: Ксения Тишкевич, бизнес-аналитик
Внешний вид

Внешний вид: Ксения Тишкевич, бизнес-аналитик Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.