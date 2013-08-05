Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром России Несмотря на то что в прошлом году организаторы краснодарского фестиваля Kubana не получили прибыли, в этом они увеличили бюджет мероприятия на 50 млн рублей. На чём надеется заработать фестиваль?