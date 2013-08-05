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Как музыкальные фестивали пережили переезд
Истории
Как музыкальные фестивали пережили переезд«КаZантип», Kubana, Outline и «Усадьба Jazz» были вынуждены сменить прописку из-за проблем с местными властями
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Как музыкальные фестивали пережили переезд
Истории

Как музыкальные фестивали пережили переезд «КаZантип», Kubana, Outline и «Усадьба Jazz» были вынуждены сменить прописку из-за проблем с местными властями

Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром России
Сделал сам
Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром РоссииНесмотря на то что в прошлом году организаторы краснодарского фестиваля Kubana не получили прибыли, в этом они увеличили бюджет мероприятия на 50 млн рублей. На чём надеется заработать фестиваль?
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Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром России
Сделал сам

Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром России Несмотря на то что в прошлом году организаторы краснодарского фестиваля Kubana не получили прибыли, в этом они увеличили бюджет мероприятия на 50 млн рублей. На чём надеется заработать фестиваль?