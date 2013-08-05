Истории
Как музыкальные фестивали пережили переезд«КаZантип», Kubana, Outline и «Усадьба Jazz» были вынуждены сменить прописку из-за проблем с местными властями
Истории
Как музыкальные фестивали пережили переезд «КаZантип», Kubana, Outline и «Усадьба Jazz» были вынуждены сменить прописку из-за проблем с местными властями
Сделал сам
Kubana: Как провинциальный рок-фестиваль стал крупнейшим опен-эйром РоссииНесмотря на то что в прошлом году организаторы краснодарского фестиваля Kubana не получили прибыли, в этом они увеличили бюджет мероприятия на 50 млн рублей. На чём надеется заработать фестиваль?
Сделал сам