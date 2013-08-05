Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.