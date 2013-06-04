А ещё я рисую: Знаменитости, заработавшие на своих картинах Фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева выставляет свою живопись. H&F вспомнил далёких от мира изобразительного искусства известных людей, чьи картины продавались за баснословные деньги.