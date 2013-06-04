Облако знаний
А ещё я рисую: Знаменитости, заработавшие на своих картинахФигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева выставляет свою живопись. H&F вспомнил далёких от мира изобразительного искусства известных людей, чьи картины продавались за баснословные деньги.
Облако знаний
А ещё я рисую: Знаменитости, заработавшие на своих картинах Фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева выставляет свою живопись. H&F вспомнил далёких от мира изобразительного искусства известных людей, чьи картины продавались за баснословные деньги.
Кейсы
Евгения Письменная «Система Кудрина»H&F прочитал книгу журналиста Евгении Письменной об экс-министре финансов Алексее Кудрине и узнал, откуда взялась ставка НДФЛ 13%, как шутят в Думе и какие сны снятся чиновникам накануне ареста.
Кейсы