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Планы на выходные: 7−9 февраля
Планы на выходные: 7−9 февраля Новый ресторан Аркадия Новикова, открытие Олимпиады, концерты Acid Arab и Патрика Карпентера, опера с Рене Флеминг и три выставки про советский спорт среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 7−9 февраля

Планы на выходные: 7−9 февраля
Новый ресторан Аркадия Новикова, открытие Олимпиады, концерты Acid Arab и Патрика Карпентера, опера с Рене Флеминг и три выставки про советский спорт среди заметных событий выходных.

Фасад культурного центра «Москвич» украсят граффити

В культурном центре «Москвич» стартует обновлённая культурная программа.

Фасад культурного центра «Москвич» украсят граффити
В культурном центре «Москвич» стартует обновлённая культурная программа.