Планы на выходные: 7−9 февраля Новый ресторан Аркадия Новикова, открытие Олимпиады, концерты Acid Arab и Патрика Карпентера, опера с Рене Флеминг и три выставки про советский спорт среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 7−9 февраля Новый ресторан Аркадия Новикова, открытие Олимпиады, концерты Acid Arab и Патрика Карпентера, опера с Рене Флеминг и три выставки про советский спорт среди заметных событий выходных.
Фасад культурного центра «Москвич» украсят граффити
В культурном центре «Москвич» стартует обновлённая культурная программа.