Менеджмент
Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложенияСоздатель приложения «Купи батон!» Олег Недерев рассказал H&F, благодаря чему удалось увеличить количество скачиваний платной версии в шесть раз.
Менеджмент
Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложения Создатель приложения «Купи батон!» Олег Недерев рассказал H&F, благодаря чему удалось увеличить количество скачиваний платной версии в шесть раз.
Сделал сам
«Купи батон!»: Как в Ульяновске создали приложение с 3 млн пользователейСергей Булаев и Олег Недерев рассказали H&F, как создали мобильный список покупок «Купи батон!» и медиакомпанию «Буферная бухта».
Сделал сам